"القشة التي قسمت ظهر البعير".. كيف علقت الصحف السويسرية على رشقه بزجاجات المياه؟

كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما بعد مباراة الأهلي وصنداونز إثارة كبيرة، بعد خروج المارد الأحمر من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأثناء توجه كولر إلى غرفة الملابس تم رشقه بزجاجات المياه من قبل الجماهير الحاضرة في مدرجات استاد القاهرة الدولي، مما أثار الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف السويسرية تحديدا.

Sport Krone.. جماهير الأهلي سئمت

عنونت الصحيفة تقريرها عن الواقعة أن المدرب تعرض للرشق بالزجاجات من قبل جماهيره.

وأوضحت الصحيفة أن جماهير الأهلي سئمت من كولر بسبب الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث الحصيفة عن ألقاب كولر الـ9 التي حققها مع المارد الأحمر خلال الثلاث سنوات الماضية، موضحة أن الخروج من أفريقيا واحتلال المركز الثاني في الدوري غير كافي للنادي "الناجح".

Der Standard.. كولر شعر بإحباط الجماهير

أطلقت الصحيفة تقريرا تحت عنوان: "تعرض كولر للرشق بالزجاجات في مصر".

وأضافت أن المدير الفني السويسري صاحب الـ64 عاما قد شعر بإحباط الجماهير بعد الفشل في قيادة حامل اللقب إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأردفت أنه من المرجح أن تكون أيام كولر كمدرب للنادي الأهلي معدودة بعد خسارة دوري الأبطال واحتلال المركز الثاني في الدوري.

Blick.. كولر يناقش مستقبله

تحدثت الصحيفة عن أن كولر تعرض للرشق بالزجاجات من قبل المشجعين ويواجه الآن الطرد من الأهلي.

وأوضحت الصحيفة أنه كان هناك اجتماع داخل قبل خروج كولر من دوري الأبطال، حيث تقرر الإبقاء على السويسري، والآن هناك نقاش مرة أخرى حول مستقبله.

20 minuten.. كرة القدم عمل قصير الأجل

قالت الصحيفة في تقريرها أن كرة القدم هي عمل قصير الأجل للغاية، وهو ما يعيشه مارسيل كولر من تجربة حاليًا.

وعلى الرغم من فوز المدرب السويسري بتسعة ألقاب خلال 3 سنوات، فإنه يواجه خطر الإقالة خلال الساعات المقبلة بعد أن يحضر اجتماع مع رئيس ومدير الكرة بالنادي الأهلي.