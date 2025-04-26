أحمد زيزو يدعم محمد عبد المنعم بعد إصابته بالصليبي

كتب - يوسف محمد:

حرص أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على دعم محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر ونادي نيس الفرنسي، بعد الإصابة التي تعرض لها أمس خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعرض عبد المنعم لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمس أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي، ليخرج من أرضية الملعب باكيا.

وأعلن نيس الفرنسي الفرنسي اليوم، أن الأشعة التي أجراها اللاعب أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة لمنعم وكتب عليها: "قدر الله ماشاء فعل، ألف سلامة عليك يا حبيبي، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول".

وكان عبد المنعم انتقل إلى فريق نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من النادي الأهلي.

وشارك اللاعب خلال الموسم الحالي، رفقة فريق نيس في 18 مباراة البطولات، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

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