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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خروج الأهلي من بطولة أفريقيا؟ (كوميك)

11:34 م الجمعة 25 أبريل 2025
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    كوميك الأهلي وصن داونز (4)
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    كوميك الأهلي وصن داونز (1)
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كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة ودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع فريق صن داونز، بعد انتهاء مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث مباراة الأهلي وصن داونز، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي والخروج من بطولة أفريقيا، بمطالعة الألبوم أعلاه.

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