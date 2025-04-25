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"كل سنة وأنت قلبي".. 5 صور من احتفال الجزيري وزوجته بعيد ميلاد نجلهما

08:49 م الجمعة 25 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احتفال الجزيري وزوجته بعيد ميلاد نجلهما (5)
  • عرض 5 صورة
    احتفال الجزيري وزوجته بعيد ميلاد نجلهما (1)
  • عرض 5 صورة
    احتفال الجزيري وزوجته بعيد ميلاد نجلهما (3)
  • عرض 5 صورة
    احتفال الجزيري وزوجته بعيد ميلاد نجلهما (2)
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كتب - نهى خورشيد

احتفل النجم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وزوجته هبة بعيد ميلاد نجلهما الوحيد.

ونشرت هبة زوجة الجزيري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 5 صور من احتفالها مع الجزيري بعيد ميلاد نجلهما على أنغام أغنية "كل سنة وأنت قلبي".

وفي سياق متصل، ساهم الجزيري اليوم الجمعة في فوز فريقه على بهتيم في المباراة الودية، التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب النادى.

وسجل النجم التونسي في شباك بهتيم هاترك، مشاركاً بشكل كبير في انهاء النتيجة 12-1.

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سيف الدين الجزيري الزمالك إنستجرام سيف الدين الجزيري
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