نجم مانشستر يونايتد في علاقة عاطفية مع حبيبة زميله السابق.. ما القصة؟

كتب - نهى خورشيد

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الجمعة ارتباط الأوروجوياني مانويل أوجارتي لاعب مانشستر يونايتد، بـ جورجيا ماي هيث، التي سبق لها مواعدة الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الحالي.

وبحسب صحيفة الديلي ميل فإن الفترة الماضية شهدت انتشار عدد كبير من الصور لجورجيا من داخل منزل نجم اليونايتد، وهو ما أثار جدل المتابعين حول وجود علاقة بينهما.

وأشارت الصحيفة أن الثنائي يحاولان إبقاء الأمر سرياً، رغم انتشار العديد من الصور والإشارات الواضحة عبر مواقع التواصل.

وانضم أوجارتي صاحب الـ24 عاماً إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من باريس سان جيرمان الصيف الماضي في صفقة بلغت 51 مليون جنيه إسترليني، أي تشير التقارير أنه بدأ علاقة عاطفية جديدة مع امرأة سبق لها أن واعدت زميله السابق كيليان مبابي.

والجدير بالذكر أن جورجيا ظهرت مع مبابي سابقاً في عدة مناسبات، كما تم تصويرها على العشاء في اليونان عام 2021، بجانب إنهما سافرا سويًا إلى مراكش المغرب، في يناير 2024.