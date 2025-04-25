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تعليق مثير للجدل من خالد الغندور بشأن مباراتي الأهلي وبيراميدز

04:36 م الجمعة 25 أبريل 2025
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    خالد الغندور
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    خالد الغندور 2
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    الزمالك يواجه منتخب فلسطين عام 2000 وخالد الغندور يرفع علم فلسطين (3)
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    الأهلي ضد صنداونز
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    الأهلي ضد صنداونز
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كتب - محمد القرش:

علق اللاعب السابق لنادي الزمالك، خالد الغندور، على مباراتي الأهلي وبيراميدز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي عبر منصة "فيسبوك": "إن شاء الله نفرح بتأهل الأهلي وبيراميدز إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا".

وأثار المنشور الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد الجماهير: "مش من قلبك".

وأضاف آخر: "والله الأهلى مش من قلبك، أنا زملكاوي وبتمنى صن داونز"، وكتب أحد المشجعين: "شكرا على شعورك الطيب".

ويلاقي الأهلي نظيره صنداونز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، بينما يواجه بيراميدز منافسه أورلاندو بايرتس في تمام الساعة التاسعة.

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