ستوري نجوم كرة القدم.. السولية داخل الجيم.. حمدي فتحي وتريزيجيه.. ميدو في مران تشيلسي

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم النادي الأهلي إمام عاشور، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قبل انطلاق مران الفريق الجماعي أمس.

وحرص عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في صالة الجيم.

وقام حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة القطري ومنتخب مصر، على نشر صورة له رفقة زميله بالمنتخب محمود تريزيجيه.

وشارك النجم البرازيلي نيمار متابعيه على موقع "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده رفقة مجموعة من أصدقائه.

كما نشر أحمد حسام ميدو صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي لتشيلسي أمس.