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بيكيه ينهي قصة حب جديدة بسبب الخيانة

10:16 م الخميس 24 أبريل 2025
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كتب - نهى خورشيد

كشفت تقارير صحيفة إسبانية انفصال جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق، عن حبيبته كلارا شيا بعد علاقة استمرت ثلاث سنوات بينهما، بسبب خيانته لها

وبحسب ما قالته الإعلامية أدريانا دورونسورو في أحد المقابلات التلفزيونية، فإن الانفصال بين بيكيه وحبيبته وقع بالفعل، مشيرة إلى أن الأسباب حتى الأن لم تتضح بعد، لكنها سمعت أن "هناك طرف ثالث".

وأكدت دورونسورو، وصول صورة إليها من أحد المصادر المقربة من الثنائي، يظهر فيها بيكيه مع امرأة ذات شعر أحمر في ميامي.

وتبلغ كلارا من العمر 26 عامًا، أي تصغر بيكيه بـ12 عامًا، وتعمل في شركة إنتاج مختصة بالرياضة والترفيه، إلا أن حياة نجم البارسا المزوجة بين ميامي وإسبانيا شكلت نقطة خلاف بينه وبين حبيبته الجديدة.

والجدير بالذكر أن بيكيه تزوج أول مرة من المطربة الشهيرة شاكيرا وأنجب منها والدين هما ميلان وساشا، إلا أن الثنائي انفصلا في يونيو 2022، بعد علاقة دامت 11 عامًا، بعد شائعات عن خيانته لها.

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جيرارد بيكيه كلارا شيا شاكيرا برشلونة إسبانيا انفصال جيرارد بيكيه وكلارا شيا
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