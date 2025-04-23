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ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة كهربا لـ أمح الدولي.. تهنئة محمود فتح الله.. والسعيد من تدريبات الزمالك

12:01 ص الأربعاء 23 أبريل 2025
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    احتفال كهربا مع جماهير الاتحاد الليبي
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    أمان الله مميش حارس مرمى الترجي من صالة الألعاب الرياضية
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    تامر عبد الحميد يهنئ محمود فتح الله
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    حمزة المثلوثي وشيكابالا من صالة الألعاب الرياضية
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
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    علي جبر يهنئ محمود فتح الله
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    أحمد أيمن منصور يهنئ محمود فتح الله
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    أحمد عاطف قطة رفقة أحمد توفيق
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    محمود جنش عبر ستوري إنستجرام
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    محمود كهربا يساند أمج الدولي مشجع الأهلي
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    نبيل دونجا يدعو لوالده
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    عمر جابر يهنئ محمود فتح الله
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    محمد صبحي من تدريبات الزمالك
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

هنأ كل من أحمد أيمن منصور لاعب المصري البورسعيدي، علي جبر لاعب بيراميدز، عمر جابر لاعب الزمالك وتامر عبد الحميد نجم الأبيض السابق، محمود فتح الله بعد توليه القيادة الفنية لفريق النجمة اللبناني.

ونشر حمزة المثلوثي لاعب الزمالك صورته رفقة شيكابالا قائد الفريق، من داخل صالة الألعاب الرياضية، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

كما نشر محمود كهربا لاعب الاتحاد الليبي صورته مع جماهير النادي وهو يحتفل معهم بالألعاب النارية، ونشر أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز، صورته رفقة زميله في الفريق أحمد توفيق.

وشارك ثنائي الزمالك عبدالله السعيد ومحمد صبحي، صورتهما من تدريبات الأبيض، عبر "ستوري" إنستجرام، وكتب محمود جنش حارس مرمى مودرن سبورت: "حسبنا الله ونعم الوكيل".

ونشر محمود دونجا لاعب الزمالك، مقطع فيديو له وهو يرتدي قميص عليه صورة والده، وكتب: "اللهم املأ قبر أبي بالرضا، والنور، والفسحة، والسرور".

وساند كهربا مشجع الأهلي أمح الدولي، ونشر مقطع فيديو لهما وكتب: "اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقما، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنم، واكفه بركنك الذي لا يحسن، واحفظه بعزك الذي لا يضر، ربنا يرجعك بسلامة لى كل أهلك وحبايبك، علشان واحشني أوى أوى يا قلبی".

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