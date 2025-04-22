"قصدي المصلحة يا عمور".. أحمد شوبير يرد على رسائل عمرو أديب بشأن زيزو

كتب - محمد القرش:

رد الإعلامي أحمد شوبير على الرسائل التي وجهها عمرو أديب له منذ قليل عبر منصة "إكس" تويتر سابقا.

وجاءت البداية بمنشور لشوبير عن إمكانية عودة زيزو للمشاركة مع الزمالك مرة أخرى بعد انتقاله للأهلي، حيث كتب: "سألت المقربين من زيزو، عندك استعداد تدرب في الزمالك؟ قالوا من بكره، ولكن يأمنوني، هكون ضامن الناس إزاي؟".

وزاد: "عندك نهائي الكأس ولسة 6 مباريات في الدوري، شئت أم أبيت زيزو هو 50% من الزمالك، إيه المانع من أنه يدرب ويشارك، وهو لاعب بروفيشنال يستحمل هجوم الجماهير''.

ورد عليه عمرو أديب: ""بص يا كابتن أحمد يا حبيبي، لو الزمالك كان بيلعب في نهائي كأس العالم للأندية المباراة اللي بعدها تبقى بطل العالم، وفي آخر ثانية في ضربة جزاء ومحتاجين زيزو ينزل يلعبها علشان نبقى أبطال العالم والتاريخ".

وأضاف: "نكمل الماتش من غير زيزو ونستمتع بالكورة وهي بتضرب فى العارضة، ونروح نحضن الشبل الزملكاوي اللى ضيعها ونقوله الرياضة مش أجوال وبطولات".

ليرد شوبير على عمرو أديب: "أنا كان قصدي المصلحة ياعمور ياحبيبي والله، ومادام كده شد حيلك معانا في اللي جاي".

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