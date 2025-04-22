"الرياضة فروسية ومجدعة".. عمرو أديب يوجه رسائل قوية لأحمد شوبير بسبب زيزو

كتب - محمد القرش:

وجه الإعلامي عمرو أديب رسائل قوية لأحمد شوبير بشأن انتقال أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك إلى الأهلي.

وبدأت القصة عندما نشر شوبير منشور عبر منصة "إكس" جاء كالتالي: "سألت المقربين من زيزو، عندك استعداد تدرب في الزمالك؟ قالوا من بكره، ولكن يأمنوني، هكون ضامن الناس إزاي؟".

وأضاف: "عندك نهائي الكأس ولسة 6 مباريات في الدوري، شئت أم أبيت زيزو هو 50% من الزمالك، إيه المانع من أنه يدرب ويشارك، وهو لاعب بروفيشنال يستحمل هجوم الجماهير''.

ورد عمرو أديب على منشور شوبير: "بص يا كابتن أحمد يا حبيبي، لو الزمالك كان بيلعب في نهائي كأس العالم للأندية المباراة اللي بعدها تبقى بطل العالم، وفي آخر ثانية في ضربة جزاء ومحتاجين زيزو ينزل يلعبها علشان نبقى أبطال العالم والتاريخ".

وأردف: "نكمل الماتش من غير زيزو ونستمتع بالكورة وهي بتضرب فى العارضة، ونروح نحضن الشبل الزملكاوي اللى ضيعها ونقوله الرياضة مش أجوال وبطولات".

واختتم: "الرياضة فروسية ومجدعة وعشق للنادى تحت أي ظرف، هنيئا لكم بزيزو لا هو اللي هيزود بطولاتكم ولا هو اللى هيقلل بطولاتنا".

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