ما حكاية النادي الذي يشجعه البابا فرنسيس؟

كتب - محمد القرش:

كان البابا فرنسيس شغوفا بكرة القدم، حيث لم يستطع إخفاء ذلك طوال فترة حبريته وأخذ الساحرة المستديرة وسيلة نحو السلام.

دائما ما كان يتواجد الباب في مباريات سان لورينزو مع والده وأشقائه، حيث ظل محتفظا ببطاقة المشجع الخاصة به للنادي الأرجنتيني كأحد عشان الفريق.

وسبق أن احتفل بالعديد من القداديس الضخمة بملاعب كرة القدم خلال رحلاته إلى الخارج، وكرم أساطير كرة القدم في الفاتيكان أمثال، ليونيل ميسي ودييجو مارادونا وبوفون وبيرلو.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أتذكر جيدا عندما كنا نذهب في طفولتي إلى ملعب إل جاسوميترو مع العائلة، لدي ذكرى خاصة ببطولة 1946، التي فاز بها سان لورينزو، حيث كانت السعادة والأدرينالين في دمائنا".

والتقى فرنسيس بمارادونا الذي وصفه بأنه "أعظم لاعب" عندما كانا في الفاتيكان خلال عام 2014، وقبل 6 سنوات من وفاة دييجو عن عمر يناهز 60 عاما.

وقدم أيضًا البابا الـ266 الهدايا إلى أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون، وليونيل ميسي في عام 2013، قبل أن يقود ميسي الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم في العام التالي.

وتأسس نادي أتلتيكو سان لورينزو 1 أبريل 1908؛ منذ 117 عامًا، ويقع في حي بويدو ببوينس آيرس، حيث يشتهر بفريق كرة القدم الذي يعد من أفضل 5 فرق أرجنتينية عبر التاريخ بجانب كل من، إنديبندينتي، ريفر بليت، بوكا جونيورز، وراسينج كلوب.

وتعود جذور هذا النادي إلى فريقٍ شكّله أطفالٌ لعبوا كرة القدم في زاوية شارعي مكسيكو وترينتا وتريس أورينتاليس في بوينس آيرس.

ونظرًا لازدحام المدينة، أصبح لعب كرة القدم في الشوارع نشاطًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لهم، ورأى لورينزو ماسا، الكاهن الكاثوليكي في كنيسة الحي، كيف كاد الترام أن يصدم أحد الأولاد أثناء لعبهم في الشوارع.

ولتجنب المزيد من الحوادث، عرض على الأولاد اللعب في الفناء الخلفي للكنيسة، بشرط حضورهم القداس أيام الأحد.

وفي الأول من أبريل عام ١٩٠٨، عُقد اجتماع في حي ألماجرو ببوينس آيرس بهدف تأسيس نادٍ، وخلال الاجتماع، طُرحت عدة أسماء. كان الخيار الأول "لوس فورزوسوس دي ألماغرو" (رجال ألماغرو الأقوياء، وهو الاسم الذي أطلقه الصبية على فريق كرة القدم في الشوارع)، وهو ما لم يُعجب الأب ماسا (الذي كان حاضرًا). أما الاقتراح الثاني فكان تسمية النادي "سان لورينزو" تكريمًا لماسا، لكنه رفض ذلك.

ونظرًا لعدم امتلاك الفريق ملعبًا خاصًا به، بدأ سان لورينزو بلعب مبارياته على أرضه في ملعب نادي مارتينيز، الواقع في بلدة قريبة تحمل الاسم نفسه . لعب الفريق أول مباراة له في 26 أبريل 1914.

وفي نهاية الموسم، اضطر سان لورينزو لخوض مباراة نهائية ضد فريق إكسكوريسيونيستاس لإعلان بطل الموسم. فاز سان لورينزو في السلسلة (كانت النتيجتان 0-0 و5-0). سمح هذا اللقب لسان لورينزو بدخول التصفيات للصعود إلى الدوري الأرجنتيني الممتاز ، والذي حصل عليه أخيرًا بعد فوزه على نادي هونور إي باتريا بنتيجة 3-0.

يُذكر أن الفاتيكان أعلن اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية.