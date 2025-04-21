ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال صلاح.. السولية من مباراة صن داون.. وبونو في مران الهلال

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال الاحتفال بفوز فريقه على ليستر سيتي أمس.

وشارك النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد أمس.

وحرص حارس المرمى المغربي ياسين بونو، على مشاركة متابعيه صورة له خلال مشاركته في تدريبات فريق الهلال السعودي.

وقام عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال منحه زملائه بعض التعليمات في لقاء يوم الجمعة الماضي أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

كما نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الاتحاد الليبي، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال احتفاله مع جماهير فريقه بالفوز أمس.

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