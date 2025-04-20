الجزيري وزوجته يقضيان عطلتهم في دبي

كتب - نهى خورشيد

شاركت هبة زوجة النجم التونسي سيف الدين الجزيري، متابعيها بصور من قضاء عطلتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في "دبي".

ونشرت هبة مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور رفقة زوجها ونجلها الوحيد.

وفي سياق متصل، يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للظهور في الدوري المصري الممتاز، بمواجهة أمام المصري دي المرحلة النهائية من المسابقة المحلية.

ومن المقرر ان تقام المواجهة يوم الخميس الموافق 1 مايو المقبل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.