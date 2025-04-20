10 صور لجورجينا داخل مسجد الشيخ زايد الكبير بالإمارات وطليقة أشرف حكيمي تعلق

نشرت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عدد من الصور لها خلال تواجدها في مسجد الشيخ زايد الكبير بالإمارات.

وظهرت جورجينا رفقة مجموعة من أصدقائها، داخل مسجد الشيخ زايد في دولة الإمارت، وهي ترتدي الحجاب والعباءة.

وعلقت على طليقة النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على صور جورجينا وكتبت: "الشيخة جورجينا".

وحرصت جورجينا على نشر أكثر من صورة لها، هى تتجول داخل المسجد الكبير وقامت بالتقاط صورة بجوار لوحة كتب عليها أسماء الله الحسنى.

والجدير بالذكر أن جورجينا تعيش حاليا في المملكة العربية السعودية، رفقة كريستيانو رونالدو الذي ينشط في صفوف النصر السعودي.

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