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ستوري نجوم كرة القدم.. بطولة النني.. شوبير في جنوب إفريقيا.. وتأهيل عمر جابر

02:00 ص الأحد 20 أبريل 2025
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  • عرض 10 صورة
    ستوري عمر جابر
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    ستوري جدو
  • عرض 10 صورة
    ستوري محمد هاني
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    ستوري محمد النني
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    ستوري مصطفى شوبير
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    ستوري محمد شريف
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    ستوري وليد سليمان
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    ستوري عمر خضر
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    ستوري أحمد ياسر ريان
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شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المحترف المصري، محمد النني، صورة عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام" حاملا كأس رابطة المحترفين الإماراتية، بعد الفوز على فريق شباب الأهلي في المباراة النهائية، بهدفين مقابل هدف واحد.

واستعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عمر جابر، صورة من عمليات التأهيل من الإصابة استعدادا للعودة للملاعب.

واحتفل باو كوبارسي بفوز برشلونة على سيلتا فيجو 4-3، عن طريق نشر صورة للفريق والتعليق عليها: "3 نقاط مهمين".

وشارك لاعب الأهلي، محمد هاني، صورة من مشاركته في التعادل مع صن داونز سلبيا، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر لاعب أستون فيلا، عمر خضر، صورة من مباراة منتخب مصر للشباب في مواجهة الجونة استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا.

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