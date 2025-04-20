ستوري نجوم كرة القدم.. بطولة النني.. شوبير في جنوب إفريقيا.. وتأهيل عمر جابر

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المحترف المصري، محمد النني، صورة عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام" حاملا كأس رابطة المحترفين الإماراتية، بعد الفوز على فريق شباب الأهلي في المباراة النهائية، بهدفين مقابل هدف واحد.

واستعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عمر جابر، صورة من عمليات التأهيل من الإصابة استعدادا للعودة للملاعب.

واحتفل باو كوبارسي بفوز برشلونة على سيلتا فيجو 4-3، عن طريق نشر صورة للفريق والتعليق عليها: "3 نقاط مهمين".

وشارك لاعب الأهلي، محمد هاني، صورة من مشاركته في التعادل مع صن داونز سلبيا، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر لاعب أستون فيلا، عمر خضر، صورة من مباراة منتخب مصر للشباب في مواجهة الجونة استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا.