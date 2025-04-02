ستوري نجوم كرة القدم.. كهربا يستعيد ذكرياته مع الأهلي.. شيكابالا رفقة نجليه.. ورسالة من زوجة زيزو

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 19 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ومنتخب مصر صورة لدعاء عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، كُتب فيه: "اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار".

ونشرت تمار نادر السيد لاعبة طائرة سيدات الأهلي وابنة نجم الزمالك السابق، صورتها وهي تحتضن والدها، بعد إحدى المباريات، فيما نشرت زوجة أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية بالنادي حاليا، صورتها رفقة زوجها.

وشارك مصطفى فتحي لاعب بيراميدز متابعيه، صورته رفقة زوجته وابنته، ونشر محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، صورا من تدريبات ليفربول.

واستعاد محمود كهربا لاعب الاتحاد الليبي الحالي والأهلي السابق، ذكرياته رفقة الأخير، ونشر مقطع فيديو لهدفه في شباك في الهلال السوداني.

وهنأ محمد رضا بوبو لاعب سيراميكا كليوباترا، سعد سمير بعيد ميلاده، ونشر صورتهما، وكتب: "عيد ميلاد واحد من أنضف وأرجل الناس اللي تعاملت معاهم في حياتي، رجل جوا وبرا الملعب، راجل بمعنى الكلمة حاجة كبيرة بالنسبالي مش مجرد أخ كبير، ده صاحب وأخ وأب، كل سنة وانت طيب يا أنضف وأجمل شخصية، عيد ميلاد سعيد يا حبيب قلبي، بحبك والله".

ومازح أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك، محمد عواد حارس الأبيض، ونشر صورته وهو يسدد عليه الكرة وكتب: "اشرب يا عوده"، وأعاد عواد نشر الصورة وكتب: "انت عديت الحامولي النهاردة".

ونشر محمود شيكابالا قائد الزمالك، صورته رفقة نجليه نوح وآدم، فيما نشرت زوجة زيزو لاعب الأبيض قبل مباراة ستيلينبوش، وكتب: "ولا رمضان ولا عيد عارفين نقضيه مع بعض، ربنا يوفقك يارب حبيبي وترجع بالسلامة".