كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي وصن داونز؟ (كوميك)

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعد هذا هو التعادل السلبي الأول في تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز، في المباريات التي جمعت بينهما في جنوب أفريقيا بمختلف البطولات.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث مباراة الأهلي وصن داونز، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز تعادل الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بمطالعة الألبوم أعلاه.

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