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"وقع في الفخ".. كيف علقت صحف جنوب إفريقيا على تعادل الأهلي مع صن داونز؟

07:39 م السبت 19 أبريل 2025
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    عنوان صحيفة نيوز 24
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    تعليق صحيفة Independent Online على تعادل الأهلي وصن داونز
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    تعليق صحيفة The Citizen على مباراة الأهلي وضن داونز
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    الخطيب يساند الأهلي من المدرجات (1)
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كتب - محمد القرش:

تعادل فريق صن داونز مع ضيفه الأهلي سلبيا في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعلقت الصحف الجنوب إفريقية على التعادل السلبي بعضب، حيث فشل فريقهم في استغلال عامل الأرض والجمهور.

نيوز 24: مهمة صعبة بعد التعادل

عنونت الصحيفة خبرها بأن تعادل صن داونز مع الأهلي سيجعل المواجهة في القاهرة أكثر صعوبة.

وحللت الصحيفة تعادل الفريقين وكيف ستكون مباراة الإياب في ملعب النادي الأهلي.

Independent Online: التمهيد لمباراة إياب مثيرة

أكدت الصحيفة أن المباراة كانت من الطراز الرفيع، رغم انتهائها بالتعادل السلبي الذي غالبا ما ينتج عن لقاء سيء.

وأوضحت الصحيفة أن فريق صن داونز لم يهدد مرمى محمد الشناوي طوال المباراة، وأن تلك النتيجة ستمهد للقاء إياب مثير في القاهرة.

The Citizen: صن داونز فشل في تخطي فخ الأهلي

قالت الصحيفة إن النادي الأهلي نصب فخ لصن داونز الذي فشل في تخطيه ووقع فيه خلال مباراة الذهاب في بريتوريا.

وأردفت الصحيفة أن تلك النتيجة ستترك لفريق ميجيل كاردوسو الكثير ليفعله في القاهرة بمباراة الإياب، ويجب عليهم عدم استقبال أي هدف خارج الأرض، حيث كان فريق كولر هو الأقرب للتسجيل في الذهاب.

الكاف: لا تقدم في بريتوريا

وكتب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في عنوان تقرير المباراة: "لا تقدم كبير في بريتوريا وصنداونز والأهلي يتقاسمان النقاط".

وأضاف الكاف أن المباراة لم تشهد سوى القليل من الفرص الواضحة، لكنها شهدت الكثير من الإثارة التكتيكية حيث سعى كل فريق إلى اكتساب أفضلية نفسية قبل مباراة الإياب الحاسمة في القاهرة.

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