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"غير عادل".. شوبير يعلق على تعادل الأهلي مع صن داونز

06:48 م السبت 19 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي المصري، أحمد شوبير، على تعادل الأهلي مع صن داونز في ذهاب دوري أبطال أفريقيا.

ونشر شوبير عبر حسابه على منصة "إكس": "تعادل غير عادل للأهلي أمام صن داونز في بريتوريا".

وأضاف: "الأهلي لعب مباراة تكتيكية بجد دفاع محترم، وهجمات خطر جدا سجل هدفين وتم الالغاء بداعي التسلل، كرة في القائم كل حاجه اتعملت صح".

واختتم: "كولر بدأ رحلة المصالحة مع الجمهور، فقط بقولكم مباراة العودة صعبة جدا، لكن الأهلي قادر جدا باذن الله".

وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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