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"حيرة بسبب مركز".. كولر أمام تحديات قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

11:39 م الجمعة 18 أبريل 2025
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    مارسيل كولر (1)
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    إمام عاشور مع مارسيل كولر بعد هدفه في شباك غزل المحلة
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    رضا حنفي مترجم المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر
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    المدرب السويسري مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر 1
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    رضا حنفي مترجم مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مترجم السويسري مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر 1_11
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كتب - مراسل مصراوي

يواجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة من الحيرة قبل مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إلى أن حيرة كولر حول مركز الظهير الأيسر، خاصة في ظل غياب يحيى عطية الله وكريم الدبيس وكريم فؤاد للإصابة، وعدم جاهزية علي معلول بدنياً وفنياً.


وأوضح المصدر أن المران شهد نقاشًا بين كولر وجهازه المعاون في مركز الظهير الأيسر، وهناك رغبة في الدفع بعمر كمال عبدالواحد أو أحمد نبيل كوكا:"المران الختامي للأحمر أقيم على ملعب المباراة دون أن تتضح ملامح التشكيل الأساسي".


ونوه المصدر ذاته إلى أن كولر عقد عدة محاضرات مع لاعبيه، استعرض خلالها بالفيديو أبرز نقاط قوة صن داونز، مؤكدًا على ضرورة تقارب الخطوط للحد من سرعات الفريق الجنوب إفريقي في نقل الكرة واستغلال المساحات.


ومن المقرر أن تقام موقعة الأهلى وصن داونز، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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مارسيل كولر الأهلى صن دوانز مباراة صن دوانز والأهلى دوري أبطال أفريقيا
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