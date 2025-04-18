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"نعمة الأخ".. محمد النني ينعى سليمان عيد برسالة مؤثرة

08:48 م الجمعة 18 أبريل 2025
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    محمد النني
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    محمد النني
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    محمد النني 1
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    محمد النني لاعب منتخب مصر
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    محمد النني
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    محمد النني (1)
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    زيزو ينعى الفنان سليمان عيد
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    سليمان عيد
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    سليمان عيد بقميص الزمالك
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    سليمان عيد
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    سليمان عيد (8)
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    سليمان عيد (4)
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    سليمان عيد (6)
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    سليمان عيد (7)
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    سليمان عيد (9)
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    الفنان الراحل سليمان عيد
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    سليمان عيد
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    سليمان عيد (1)
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كتب - يوسف محمد:

نعى نجم أرسنال الإنجليزي السابق والجزيرة الإماراتي الحالي محمد النني، الفنان المصري الراحل سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

ورحل عيد عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 64 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة.

ونشر النني عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، عدد من الرسائل القديمة بينه وبين الفنان الراحل، في إشارة إلى وجود علاقة صداقة بينهما.

وكتب النني عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "بخالص الحزن والأسى أنعي صديقي الفنان سليمان عيد، رحمك الله يا حبيبي كنت نعمة الأخ والصديق هفضل فاكر رسايلك، كلماتك ليا وهفضل دايما بدعيلك".

وفي سياق متصل، يستعد محمد النني رفقة فريق الجزيرة الإماراتي لملاقاة نظيره شباب الأهلي غدا السبت، في إطار منافسات كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

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