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أحمد سيد زيزو ينعى سليمان عيد

04:04 م الجمعة 18 أبريل 2025

سليمان عيد بقميص الزمالك

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كتب - محمد القرش:

نعى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، الفنان الراحل سليمان عيد الذي توفي صباح اليوم الجمعة.

ونشر زيزو عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" صورة للفنان سليمان عيد، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الفنان سليمان عيد صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 64 عاما، بعد التعرض لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد، والتي شهدت حضور نجوم الوسط الفني.

زيزو ينعى الفنان سليمان عيد

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