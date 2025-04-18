"جمهورك اللي باقي".. مواقف سابقة لـ سيمان عيد مع الزمالك قبل وفاته

كتبت-هند عواد:

توفي الفنان المصري سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 64 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

واشتهر سليمان عيد بتشجيعه ودعمه الدائم لنادي الزمالك، إذ نشر قبل أسبوع منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبر فيه عن دعمه للفريق الأبيض.

وفي العاشر من أبريل الجاري، نشر سليمان عيد صورة له وهو يحمل حجراً كبيراً يحمل شعار الزمالك، وكتب عليها: "جمهورك اللي باقي".

وتزامن هذا المنشور مع خروج الزمالك من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد الهزيمة أمام فريق ستيلينبوش، في التاسع من أبريل. كما شهدت الفترة ذاتها استبعاد نجم الفريق أحمد سيد "زيزو" من قائمة المباراة، وسط أنباء عن اقترابه من الانضمام إلى الغريم التقليدي الأهلي، في صفقة محتملة بنهاية الموسم الحالي.

احتفال بفوز الزمالك

لم تكن هذه المرة الأولى التي يعبر فيها الفنان الراحل عن انتمائه لنادي الزمالك، ففي أغسطس عام 2020، نشر صورة عبر حسابه على "فيسبوك" وعلق عليها قائلاً: "لقد استيقظ الشخص اللي فريقه أخذ الدوري مرتين على التوالي".

وقد تعرض حينها لانتقادات من بعض جماهير النادي الأهلي، ورد عليها في مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك قائلاً: "أنا زملكاوي منذ طفولتي، وفي العام الماضي قلت مبروك للزمالك، والعام الذي قبله قلت مبروك للأهلي. أعمل في المجال الفني منذ 40 عامًا، ولم أتعرض لمثل هذا الموقف من قبل."

وأضاف: "خلال اليومين الماضيين تعرضت لهجوم غريب. أتمنى أن يفهم الناس أن هذه مجرد لعبة. أبنائي يشجعون الأهلي، وأنا زملكاوي، ونمزح معًا بشكل طبيعي. هل من المعقول أن يُهان أي شخص لمجرد أن فريقه لم يفز بالدوري؟ لماذا تظل المشاكل تحيط بنادي الزمالك؟ حزنت من الإساءات، فأنا عاشق لكرة القدم، وصُدمت من التعليقات على صورتي."

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