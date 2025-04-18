ستوري نجوم كرة القدم.. الحضري داخل الجيم.. ديانج وزوجته.. وسام أبو علي في مران الأهلي

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيم.

وشارك النجم المالي أليو ديانج، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته.

وقام النجم الفلسطيني وسام أبو علي بنشر صورة له عبر "إنستجرام"، خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.

كما شارك البرازيلي نيمار متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

وحرص طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.

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