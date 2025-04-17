ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة شيكا .. زيارة لاعب الزمالك للقندوسي.. واحتفال إمام عاشور بمولوده

كتب- محمد عبدالهادي:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

حرص المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، من مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة له خلال خوضه التدريبات التأهيلية.

كما شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة له بقميص النصر السعودي في التدريبات.

ونشر طارق حامد المحترف ضمن صفوف ضمك السعودي صورة له عبر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" في التدريبات.

بينما نشر شيكابالا عبر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة له رفقة حازم إمام نجم الزمالك السابق احتفالا بعيد ميلاده الـ50.

وقام إمام عاشور نجم النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" رفقة مولوده الجديد فهد.

كما شارك محمد عواد حارس الزمالك متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة له رفقة اللاعب أحمد القندوسي بعد إصابته الخطيرة التي تعرض لها مؤخرًا.