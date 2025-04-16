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إعجاب من ميسي على صورة لمحمد صلاح يثير الجدل.. ما القصة؟

05:00 ص الأربعاء 16 أبريل 2025
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    ميسي
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (1)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (3)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (2)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (7)
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    ميسي لاعب إنتر ميامي
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (8)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (5)
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    ليونيل ميسي
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (4)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (10)
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    الأرجنتيني ليونيل ميسي
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كتب - محمد القرش:

أثار إعجاب للاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت صفحة "insaneluxurylife" عبر منصة "إنستجرام"، والمهتمة بالكشف عن أنواع وأسعار ساعات المشاهير التي يرتدونها، صورة محمد صلاح أثناء ارتدائه ساعة من ماركة ريتشارد ميل.

إعجاب ميسي بمنشور عن صلاح

وبعد نشر الصفحة لصورة صلاح مع تفاصيل وسعر ومميزات ساعة "Richard Mille RM 17-02 Tourbillon Titanium"، أُعجب الأسطورة ليونيل ميسي بالمنشور.

وارتدى محمد صلاح الساعة أثناء تجديد عقده مع ليفربول لمدة موسمين، ليكمل رحلة سنوات التألق والنجومية التي بدأها مع الريدز في موسم 2017/18.

تصريحات صلاح

وقال المصري في أول تعليق له عقب تجديد تعاقده: "أنا متحمس جدًا، لدينا فريق رائع الآن، في السابق، كان لدينا فريق رائع أيضًا. لكنني وقّعت لأنني أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم التي أقدمها".

واختتم: "قضيت أفضل سنواتي هنا، لعبت ثماني سنوات، وآمل أن أستمر لعشر سنوات أخرى، أستمتع بحياتي هنا، وأستمتع بكرة القدم. عشت أفضل سنوات مسيرتي".

إعجاب ميسي بمنشور عن صلاح (2)

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