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يسمى فهد.. إمام عاشور يُرزق بمولود جديد (صور)

06:37 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
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    إمام عاشور يُرزق بمولود جديد (2)
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    إمام عاشور لاعب الأهلي
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    إمام عاشور لاعب الأهلي
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    إمام عاشور لاعب الأهلي
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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كتب - محمد القرش:

يحتفل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إمام عاشور، بمولوده الجديد الذي أطلق عليه اسم "فهد".

ونشر إمام عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له حاملا طفله الجديد، وعلق: "وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ، الحمد لله ثاني عطايا الرحمن على، تمام النعمة واكتمال المنة، رزقت اليوم بمولود جديد وأسميته *“ فهد ”* ولله الحمد من قبل ومن بعد".

واختتم: "أسأل الله أن يحفظه ويجعله من الصالحين اللهم آمين".

وكان عاشور رُزق بمولوده الأول في يوم 9 من شهر أبريل 2024 والتي اسماها "كتاليا".

ويلاقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

إمام عاشور يُرزق بمولود جديد (2)إمام عاشور يُرزق بمولود جديد (1)

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