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ماذا قال سكان قرية نجريج عن صلاح عبر حساب الدوري الإنجليزي؟ (فيديو)

05:51 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

أجرى الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عدد من المقابلات مع سكان قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، والتي نشأ فيها النجم المصري محمد صلاح.

ونشر حساب الدوري الإنجليزي مقطع فيديو بدأ بصورة لافتة "معهد محمد صلاح بنجريج"، و"مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج"، والملاعب والمباني والأراضي الزراعية بقرية النجم المصري.

ثم بدأ عدد من سكان القرية بالتغني بمحمد صلاح، حيث قال أحدهم: "كابتن محمد صلاح فخر لينا كلنا في قرية نجريج".

وأضاف آخر: "فرحانين جدا أننا من قرية صلاح وبنفتخر بيه في كل مكان، لأنه شاب كويس ويستاهل كل خير"، "صلاح خلى شباب كتير من البلد عندهم طموح في الوصول إلى حلمهم".

وزاد أحد شباب القرية: "الكل في نجريج يتمنى أن يصبح مثل صلاح"، وأردف آخر: "لما يسجل هدف أو يعمل ترقيصة بنبقى فرحانين ومش بنام طول الليل".

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