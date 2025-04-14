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زيزو يكتسح تصويت لاعب الشهر على صفحة الزمالك الرسمية

04:49 م الإثنين 14 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عينة من تعليقات التصويت لأفضل لاعب في الزمالك لشهر مارس عبر الحساب الرسمي للنادي (3)
  • عرض 5 صورة
    عينة من تعليقات التصويت لأفضل لاعب في الزمالك لشهر مارس عبر الحساب الرسمي للنادي (4)
  • عرض 5 صورة
    عينة من تعليقات التصويت لأفضل لاعب في الزمالك لشهر مارس عبر الحساب الرسمي للنادي (2)
  • عرض 5 صورة
    عينة من تعليقات التصويت لأفضل لاعب في الزمالك لشهر مارس عبر الحساب الرسمي للنادي (5)
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كتب - محمد القرش:

اكتسح أحمد مصطفى زيزو تصويت أفضل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال شهر مارس المنقضي.

وأجرى الحساب الرسمي للزمالك على فيسبوك اليوم تصويتا لمتابعيه، ونشر بوستا بعنوان: "جائزة لاعب شهر مارس، صوّت الآن للاعبنا الأفضل برأيك".

وشهد التصويت في التعليقات اكتساح كبير للنجم أحمد مصطفى زيزو، الذي ينافسه محمد شحاتة وصلاح مصدق.

حسابيا، رصد "مصراوي" عينة من التعليقات مكونة من 50 تعليقا، ووجدنا أنه تم اختيار زيزو باكتساح حيث حصل على 33 صوتا. فيما بدا أن باقي التعليقات لا تختلف كثيرا عن نتيجة العينة.

ونشر "مصراوي" هذا التصويت بعد نشر حساب الزمالك بحوالي ساعة، ووصلت التعليقات إلى 9 آلاف.

كان مصدر كشف "لمصراوي" توقيع زيزو للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات، مع تسلم مقدم التعاقد وتأشيرة السفر إلى كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقرر نادي الزمالك استبعاد اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة ستيلينبوش في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقي.

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