معلومات جديدة عن خطيبة عمر مرموش التي آزرته في المباراة الأخيرة

كتب - محمد القرش:

نشر النجم المصري، عمر مرموش، صورة فتاة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" أول أمس الجمعة.

وجاء ستوري مرموش بعد تسجيله هدفا في فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بخماسية مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث علق على الصورة: "تميمة حظي".

معلومات جديدة عن خطيبة مرموش

وقال مصدر مقرب من اللاعب أن تلك الفتاة هي خطيبته، لكن لا يعلم الكثير من الأشخاص عن تلك المعلومة شيئا، حيث أقيم الحفل دون الإعلان عنه.

وأوضح المصدر أن جوليان الجباس تعد ابنة عم صديق مرموش المقرب، يوسف محرم، اللاعب الأسبق لوادي دجلة.

من هي جوليان الجباس؟

- مكان الميلاد: القاهرة

مكان الإقامة: برايتون

- المؤهل: جامعة ساسكس في عام 2021 بدرجة بدرجة البكالوريوس في دراسات الاتصال والإعلام

- العمل: أخصائية تسويق