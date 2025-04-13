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ستوري نجوم كرة القدم.. لاعبو كرة القدم ينعون إبراهيم شيكا.. وزوجة وليد سليمان تهاجم كولر

01:00 ص الأحد 13 أبريل 2025
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    ستوري عمر مرموش
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    ستوري عمر خضر
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    ستوري محمد بسام
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    ستوري زوجة وليد سليمان
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    ستوري زيزو
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    ستوري أحمد سامي
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    ستوري زوجة إبراهيم شيكا
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    ستوري عبد الرحمان رشدان
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    ستوري عمرو وردة
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شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعى لاعب الزمالك، أحمد سيد زيزو، إبراهيم شيكا الذي وافته المنية صباح أمس السبت، حيث كتب عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "ادعوا له بالرحمة، وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق".

ونشر مرموش صورة عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام"، صورة لفتاة في غرفة ملابس مانشستر سيتي، وكتب عليها: "my lucky charm (تميمة الحظ).

وحرص محمد صبحي أيضًا على نعي اللاعب الأسبق للزمالك، إبراهيم شيكا، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب".

ووجهت ياسمين زوجة اللاعب الأسبق للأهلي، وليد سليمان، انتقادات لمارسيل كولر بعد التعادل مع بيراميدز، حيث كتبت عبر حسابها بمنصة "إنستجرام": "قولنا هو سبب من الأسباب الرئيسية في المنظر دا قولتوا اطلعوا من البلد، وإزاي ده التأخير في الصفقات، حرقه دم اقسم بالله".

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ستوري نجوم كرة القدم إبراهيم شيكا وليد سليمان كولر الأهلي زيزو عمر مرموش
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