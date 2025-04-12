كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي وبيراميدز؟ (كوميك)

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 40 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما رفع فريق بيراميدز رصيده إلى النقطة رقم 44 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره فاركو، يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، قبل أن يتجه المارد الأحمر إلى جنوب أفريقيا لملاقاة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، يوم 18 من الشهر ذاته.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي وبيراميدز بمطالعة الألبوم أعلاه:

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