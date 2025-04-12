"هو السبب في المنظر دا".. زوجة نجم الأهلى الأسبق توجه انتقادات إلى كولر

كتب - نهى خورشيد

وجّهت ياسمين زوجة وليد سليمان نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، انتقادات إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

وكتب ياسمين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"قولنا هو سبب من الأسباب الرئيسية في المنظر دا قولتوا اطلعوا من البلد وإزاي ده التأخير في الصفقات.. حرقه دم اقسم بالله".

وسقط الأحمر اليوم في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام بيراميدز في الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وتقدم بيراميدز عبر المغربي محمد الشيبي في الدقيقة 86 رغم النقص العددي بعد طرد مهند لاشين، قبل أن يسجل أحمد رضا هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 96.

بهذا التعادل، رفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة في صدارة المجموعة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن الأهلي.



