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"هو السبب في المنظر دا".. زوجة نجم الأهلى الأسبق توجه انتقادات إلى كولر

11:05 م السبت 12 أبريل 2025
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  • عرض 21 صورة
    وليد سليمان مع زوجته
  • عرض 21 صورة
    وليد سليمان مع زوجته
  • عرض 21 صورة
    وليد سليمان مع زوجته
  • عرض 21 صورة
    وليد سليمان مع زوجته
  • عرض 21 صورة
    زوجة وليد سليمان تحتفل بعيد ميلاده
  • عرض 21 صورة
    زوجة وليد سليمان تحتفل بعيد ميلاده
  • عرض 21 صورة
    وليد سليمان وزوجته (24)
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    وليد سليمان وزوجته (25)
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    وليد سليمان وزوجته (20)
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كتب - نهى خورشيد

وجّهت ياسمين زوجة وليد سليمان نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، انتقادات إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

وكتب ياسمين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"قولنا هو سبب من الأسباب الرئيسية في المنظر دا قولتوا اطلعوا من البلد وإزاي ده التأخير في الصفقات.. حرقه دم اقسم بالله".

وسقط الأحمر اليوم في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام بيراميدز في الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وتقدم بيراميدز عبر المغربي محمد الشيبي في الدقيقة 86 رغم النقص العددي بعد طرد مهند لاشين، قبل أن يسجل أحمد رضا هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 96.

بهذا التعادل، رفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة في صدارة المجموعة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن الأهلي.

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زوجة وليد سليمان الأهلي مارسيل كولر ماتش الأهلي وبيراميدز
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