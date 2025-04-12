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"كلنا جنبك".. شيكابالا يعلق على إصابة أحمد القندوسي ويوجه رسالة للاعب

10:47 م السبت 12 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، على إصابة أحمد القندوسي الخطيرة التي تعرض لها في مباراة سيراميكا وفاركو اليوم السبت.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "الإصابة جزء لا يتجزأ من كرة القدم، وقدر قد يواجه أي لاعب".

وأضاف: "واثقون أن روحك القوية وإصرارك هيخلّوك ترجع أقوى بإذن الله، كلنا جنبك وبندعيلك بالشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب".

وكان قد كشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن التشخيص المبدئي أسفر عن إصابة اللاعب بكسر مضاعف في اللساق اليسرى للاعب الجزائري.

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إصابة أحمد القندوسي القندوسي سيراميكا وفاركو شيكابالا الزمالك أحمد القندوسي
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