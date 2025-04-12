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أول تعليق من زوجة إبراهيم شيكا بعد وفاته

06:20 م السبت 12 أبريل 2025

إبراهيم شيكا

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كتب - نهى خورشيد

علقت هبة أيمن زوجة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك الأسبق، بعد ساعات من وفاته اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت هبة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من صلاة الجنازة مع تعليق:"ماذا بينك وبين الله ليترحم عليك ملايين الناس رحمة غامره تتولاك فاللهم أغفر له و ارحمه برحمتك والهم اهله وذويه الصبر والسلوان ونسأل الله له الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا".

وأضافت:"صلاتك كانت جمیله یا شیکا".

وكانت شقيقة شيكا أعلنت صباح اليوم وفاته عبر ستوري حسابها الشخصي:"إبراهيم في ذمة الله".


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