ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال عائلي لإمام عاشور.. وآخر ظهور لابنة صلاح

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشارك إمام عاشور نجم النادي الأهلي، صورة لاحتفال عائلي مع أسرته بعيد ميلاد، فيما هنأ زميله بالأهلي عمرو السولية زميلهم السابق مؤمن زكريا بمناسبة عيد ميلاده.

وهنأ المحترف التونسي بصفوف الأهلي أحد أصدقائه بعيد ميلاده، فيما نشر حسين الشحات صورة ملفتة له من مران الأهلي، فيما هنأ عمر جمال زميله السابق بالأهلي أحمد عادل عبدالمنعم بعيد ميلاده.

وشارك طارق حامد تهنئة أصدقائه له بعودته مرة أخرى للملاعب عقب تعافيه من الإصابة، فيما شارك محمد صلاح آخر صورة لابنته كيان بجانب صور تجديده لتعاقده مع ليفربول.

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