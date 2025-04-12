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ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال عائلي لإمام عاشور.. وآخر ظهور لابنة صلاح

01:12 ص السبت 12 أبريل 2025
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    شارك طارق حامد المحترف المصري بصفوف ضمك التهنئة بمناسبة عودته للملاعب بعد تعافيه من الإصابة
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    علي معلول لاعب الأهلي يهُنيء صديق له بعيد ميلاده
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    عمرو السولية يُهنيء مؤمن زكريا بعيد ميلاده
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    احتفال عائلي لإمام عاشور
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    كيان ابنة محمد صلاح
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    محمد شريف شارك دعاء مع متابعيه عبر انستجرام
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    عمرو جمال يهنيء أحمد عادل عبد المنعم بعيد ميلاده
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    الجلسة التصويرية لتجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول
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    صورة ملفتة لحسين الشحات بمران الأهلي
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشارك إمام عاشور نجم النادي الأهلي، صورة لاحتفال عائلي مع أسرته بعيد ميلاد، فيما هنأ زميله بالأهلي عمرو السولية زميلهم السابق مؤمن زكريا بمناسبة عيد ميلاده.

وهنأ المحترف التونسي بصفوف الأهلي أحد أصدقائه بعيد ميلاده، فيما نشر حسين الشحات صورة ملفتة له من مران الأهلي، فيما هنأ عمر جمال زميله السابق بالأهلي أحمد عادل عبدالمنعم بعيد ميلاده.

وشارك طارق حامد تهنئة أصدقائه له بعودته مرة أخرى للملاعب عقب تعافيه من الإصابة، فيما شارك محمد صلاح آخر صورة لابنته كيان بجانب صور تجديده لتعاقده مع ليفربول.

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ستوري نجوم كرة القدم إمام عاشور عمرو السولية مؤمن زكريا حسين الشحات عمر جمال أحمد عادل عبدالمنعم طارق حامد محمد صلاح
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