كتب - يوسف محمد:

وجه محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي السابق، سؤالا إلى جماهير الكرة المصرية، حول مدى إمكانية وصف مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها غدا بمباراة قمة.

ويلاقي النادي الأهلي اليوم نظيره بيراميدز، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هل يصح أن نطلق على مباراة الغد بين الاهلى وبيراميدز مباراة القمة؟".

وأضاف: "حد يسلم الراية لغيره بالسهولة دى يازمالك".

ويدخل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، فيما يأتي فريق بيراميدز في صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة.

ويذكر أن الثنائي الأهلي وبيراميدز، نجحا في الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تمكن المارد الأحمر من الفوز على حساب نظيره الهلال السوداني، بنتيجة هدفين دون مقابل بمجموع المباراتين، فيما تخطى بيراميدز فريق الجيش الملكي، بعد الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.

أقرأ أيضًا:

"تونسي".. الكشف عن معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري