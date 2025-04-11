تخطت 30 مليون جنيه مصري.. سعر ونوع ساعة صلاح التي ارتداها أثناء التجديد

كتب - محمد القرش:

جدد محمد صلاح تعاقده مع نادي ليفربول لمدة موسمين إضافيين اليوم الجمعة، بعد العديد من الأشهر التي شهدت الكثير من المفاوضات بين الطرفين.

وظهر صلاح مرتديا ساعة زرقاء أثناء توقيعه على العقود الجديدة مع ليفربول.

نوع وسعر ساعة محمد صلاح

وبالبحث تبين أنها ساعة سويسرية من ماركة ريتشارد ميل "ار ام ١٧-٠٢" مقاس ٤٨.١٥ في ٤٠.١٠ مم ذاتية الملء.

وجسد الساعة مصنوع من السيراميك باللون الأزرق، مينا هيكلي، و أسوار مطاط باللون الأزرق. تحتوي حركة الساعة على ٧٠ ساعة احتياط. (وفقا للصفحة الرسمية للماركة).

وصُنعت الصفيحة الأساسية والجسور من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، وهي سبيكة متوافقة حيويًا، عالية المقاومة للتآكل، وصلبة للغاية، مما يُمكّن مجموعة التروس من العمل بسلاسة.

وتتكون السبيكة من 90% تيتانيوم من الدرجة الخامسة، و6% ألومنيوم، و4% فاناديوم، يُعزز هذا المزيج الخواص الميكانيكية للمادة، مما يُفسر استخدامها المتكرر في صناعات الفضاء والطيران والسيارات.

خضعت الصفيحة الأساسية والجسور المُهيكلة لاختبارات تحقق مكثفة وشاملة لتحسين قدرتها على التحمل.

وتواجدت الساعة على العديد من مواقع التسوق الإلكترونية الإنجليزي بسعر يتراوح من 600 ألف دولار (30.600 مليون جنيه مصري) إلى 940 ألف دولار (47.940 مليون جنيه مصري).

وحتى الآن هذا الموسم، سجل صلاح 32 هدفًا في 45 مباراة فقط في جميع المسابقات، منها 27 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما جعله هداف البطولة، حيث عزز المصري هذه الأهداف بـ 22 تمريرة حاسمة لزملائه.

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