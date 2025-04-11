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"ملك".. زيزو يعلق على منشور صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول

02:27 م الجمعة 11 أبريل 2025
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (1)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (3)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (2)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (10)
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    زيزو مع الزمالك (7)
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    أحمد مصطفى زيزو
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كتب - محمد القرش:

علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، على منشور محمد صلاح المتعلق بتجديد عقده مع ليفربول.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صور من جلسة تصوير متعلقة بتجديد عقده مع ليفربول، والتي ظهر فيها مرتديا قميص الريدز، جالسا على كرسي مطلي باللون الذهبي، داخل ملعب أنفيلد.

وعلق زيزو على منشور صلاح: "KING" (ملك).

وأعلن ليفربول صباح اليوم الجمعة، التوصل لاتفاق مع اللاعب المصري بشأن تجديد عقده لمدة موسمين إضافيين.

وعلى الجانب الآخر، كشف مصدر "لمصراوي" أن أحمد سيد زيزو وقع عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات وتسلم مقدم التعاقد، قبل أن يستبعده الزمالك من قائمة الفريق لمواجهة ستيلينبوش في كأس الكونفدرالية.

صلاح ينشر وزيزو يرد

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