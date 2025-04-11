ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة اللاعبين لأيمن أشرف.. صلاح في الجيم.. هالاند وسافينيو

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من داخل صالة الجيم.

وهنأ عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي زميله السابق بالفريق أيمن أشرف بمناسبة عيد ميلاده.

كما هنأ محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي أيمن أشرف أيضًا بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمع الثنائي معا.

وحرص إيرلنج هالاند نجم مان سيتي على تهنئة زميله بالفريق سافينيو، بمناسبة عيد ميلاده من خلال نشر صورة لهما معا.

وقام ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلين بنشر صورة له رفقة لاعب الفيرق أشرف بن شرقي.