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ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح يلعب طاولة.. مرموش يحتفل وبن شرقي مع قفشة

01:13 ص الخميس 10 أبريل 2025
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    أحمد فتحي
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    محمود علاء
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    مططفى الزناري
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    محمد صلاح
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    فينسيوس
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    محمد صبحي
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    كريم بنزيما
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    جافي
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    عمر مرموش
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    عصام الحضري
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    طارق حامد
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    بن شرقي
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كتب- محمد عبدالهادي:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "إنستجرام" وهو يلعب "طاولة" مع زميله بالفريق.

كما شارك عمر مرموش متابعيه عبر حسابه على إنستجرام صورة له من خلال تتويجه بجائزة لاعب شهر مارس في مانشستر سيتي.

كما شارك النجم الفرنسي كريم بنزيما متابعيه على موقع التواصل إنستجرام صورة له خلال تدريبات الفريق.

بينما حرص لامين يامال نجم فريق برشلونة على نشر صورة له رفقة زملائه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إحتفالا بالفوز على بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال.

من جانبه شارك طارق حامد المحترف ضمن صفوف ضمك السعودي متابعيه على إنستجرام بصورة له في التدريبات، وذلك عقب عودته من الإصابة التي لازمته 7 أشهر.

وهنأ محمد صبحي حارس مرمي الزمالك زميله بالفريق مصطفي الزناري الذي إحتفل بالساعات الماضية بعيد ميلاده.

كما شارك محمود علاء مدافع الزمالك السابق، متابعيه على إنستجرام بصورة له رفقة اللاعب محمود عبدالعزيز لاعب الزمالك السابق أيضا مرفقا بها إيموشن قلب أبيض.

ونشر أحمد فتحي نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه على إنستجرام، صورة له وهو يرتدي قميص منتخب مصر في وضع الإنمي.

كما شارك أشرف بن شرقي متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة له رفقة زميله بالفريق محمد مجدي قفشة.

ونشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهو في صالة الجيم.

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