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مفتش شرطة سابقًا.. معلومات عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز داني ماكيلي

04:00 ص الخميس 10 أبريل 2025

داني ديسموند ماكيلي حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

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كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الحكم الهولندي داني ديسموند ماكيلي حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد تعيينه حكمًا لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الحكم الدولي الهولندي داني ديسموند ماكيلي كالتالي:

الاسم الكامل: داني ديسموند ماكيلي

تاريخ الميلاد: 28 يناير 1983

مكان الميلاد: فيليمستاد، كوراساو (إحدى جزر الكاريبي التابعة لهولندا)

الجنسية: هولندي

عمل سابقًا مفتش شرطة في مدينة روتردام.

يشغل كذلك دورًا في تطوير الحكام كـ مدرب ومحاضر في الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم.

ماهي المسيرة المهنية للحكم داني ماكيلي؟

بدأ الحكم الدولي داني ماكيلي مسيرته في التحكيم بالدوري الهولندي الممتاز (الإيريديفيزي) عام 2009.

حصل على الشارة الدولية من الفيفا عام 2011، ليبدأ بعدها مشوارًا حافلاً في البطولات الأوروبية والدولية.

تولى إدارة مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك مواجهات في مراحل خروج المغلوب.

شارك في بطولات كبرى مثل كأس العالم وبطولة أمم أوروبا (يورو).

اختير لقيادة نهائي الدوري الأوروبي 2020 بين إشبيلية وإنتر ميلان.

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