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"صعق الزمالك في القاهرة".. كيف علقت صحف جنوب إفريقيا على تأهل ستيلينبوش التاريخي؟

05:00 ص الخميس 10 أبريل 2025
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    تعليق صحيفة نيوز 24 على إقصاء الزمالك
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    تعليق صحيفةإندبيندينت جنوب إفريقيا على إقصاء الزمالك
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    حزن وانهيار جمهور الزمالك بعد وداع الكونفدرالية (5)
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    حزن وانهيار جمهور الزمالك بعد وداع الكونفدرالية (2)
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    حزن وانهيار جمهور الزمالك بعد وداع الكونفدرالية (8)
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    الزمالك
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    الزمالك ضد ستيلينبوش (4)
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    الزمالك ضد ستيلينبوش (1)
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    الزمالك ضد ستيلينبوش (5)
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    الزمالك ضد ستيلينبوش (3)
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    الزمالك ضد ستيلينبوش (2)
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    جماهير الزمالك
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كتب - محمد القرش:

شهد دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مفاجأة كبرى بخروج نادي الزمالك على يد ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وعلقت الصحف الجنوب إفريقية على تلك المفاجأة، تحديدا أن فريق ستيلينبوش تأهل لنصف النهائي لأول مرة في التاريخ.

سوكر لادوما: ستيلينبوش يصنع التاريخ

أوضحت الصحيفة في تقريرها للمباراة على أن ستيف باركر مدرب ستيلينبوش بدأ بنفس تشكيلة مباراة الذهاب.

وأبرزت الصحيفة أن أداء الفريق الجنوب إفريقي لم يكن جيدا خارج أرضه في البطولة، حيث انتهت آخر مباراة للفريق خارج أرضه بهزيمة ثقيلة 5-0 على يد نهضة بركان في المغرب.

Independent Online: إنجازا تاريخيا بعد ليلة جريئة

قالت الصحيفة في تقريرها إن نادي ستيلينبوش النيجيري حقق إنجازًا تاريخيًا بعد ليلة جريئة في القاهرة ليحجز مكانه في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لأول مرة على الإطلاق.

وأضافت الصحيفة أن فريق ستيف باركر تغلب على حامل اللقب على أرضه بهدف رائع من سيهلي ندولي الذي حول تمريرة ليسيبا نكو العالية إلى داخل شباك الزمالك ليدفع فريق ستيليز بأكمله نحو راية الركنية احتفالا بالهدف الأكثر شهرة في تاريخ النادي.

نيوز 24: ستيلينبوش يصعق الزمالك في القاهرة

تغنت الصحيفة الجنوب إفريقية أن فريقها صعق الزمالك في القاهرة ليحجز مكانه في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

الكاف: ستيلينبوش يواصل حلمه في الكونفدرالية

قال الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن الفريق الجنوب إفريقي عرف جيدا كيف يحصل على بطاقة التأهل بأداء كبير وصفه بـ "الشجاعة".

واختتم إن ستيلينبوش واصل حلمه في الكونفدرالية بعدما انتصر على الزمالك داخل ملعبه وأمام جماهيره.

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الزمالك كأس الكونفدرالية صحف جنوب إفريقيا ستيلينبوش خسارة الزمالك من فريق ستيلينبوش
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