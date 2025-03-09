"بعشقك" .. إبراهيم شيكا يعلق على دعم زوجته له (صورة)

كتب - نهى خورشيد:

علق إبراهيم شيكا لاعب الزمالك الأسبق، رسالة خاصة إلى زوجته "هبة التركي" ، بعد دعمها له خلال الفترة الأخيرة، بعد تعرضه لأزمة صحية، إثر معاناته من السرطان.

وإعاد شيكا نشر ستوري زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لهما علقت عليها:"بحبك أحلى راجل في الدنيا كده كده".

ليرد عليها في الاستوري:"الجبل بعشقك".

وفي سياق متصل، بدأ إبراهيم شيكا مشواره الكروي في ناشئي نادي الزمالك، وبرز رفقة نجوم الأبيض وعلى رأسهم مصطفي محمد، عمر صلاح.