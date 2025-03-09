على أنغام جامد وبرنس.. كهربا ينشر صورة له مع نمر في ليبيا

كتب - محمد القرش:

نشر اللاعب السابق للأهلي والحالي للاتحاد الليبي، محمود عبد المنعم كهربا، صورة تجمعه مع نمر أثناء تواجده في ليبيا.

ووضع كهربا على الصورة التي شاركها عبر خاصية "القصص القصيرة" بمنصة إنستجرام، أغنية "جامد وبرنس" للمغني مصطفى سعيد الشهير بـ عنبة.

وانتقل اللاعب المصري إلى نادي الاتحاد الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الأهلي.

وشارك كهربا مع فريق الاتحاد في 5 مواجهات "239 دقيقة" بالدوري الليبي منذ انضمامه، ساهم خلالهم في 4 أهداف (سجل 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة).

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث من المجموعة الثالثة برصيد 21 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن فريق الأولمبي المتصدر.

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