ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة اللاعبين لطاهر محمد.. احتفال كهربا.. سعد سمير وحسام غالي

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده رفقة لاعبي النصر السعودي.

وهنأ النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، زميله بالفريق طاهر محمد طاهر بمناسبة عيد ميلاده.

كما هنأ حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري هو الآخر طاهر، بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهم معا عبر حسابه على "إنستجرام".

وقام محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب فريق الاتحاد الليبي بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال الاحتفال بهدف له مع الفريق.

وشارك سعد سمير لاعب الأهلي السابق متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة حسام غالي عضو مجلس إدار المارد الأحمر.