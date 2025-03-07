مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الريان

جميع المباريات

إعلان

باسم مرسي ينشر صورة جديدة مع زوجته من رحلة الفيوم

08:41 م الجمعة 07 مارس 2025

باسم مرسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

نشر باسم مرسي نجم الزمالك وطلائع الجيش الأسبق، صورة جديدة رفقة زوجته نوران أبو إسماعيل من رحلتهم إلى الفيوم.

وشارك مرسي متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مع زوجته بتعليق:"العثور على السلام في قلب الصحراء، حيث يحدث السحر".

وكان نادي طلائع الجيش قرر فسخ التعاقد مع باسم مرسي وعدم استمراره في صفوفه خلال الموسم الحالي، ليبقى اللاعب بدون نادي حتى الآن.

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الكروي بنادي طلائع الجيش لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

IMG_0407

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باسم مرسي الزمالك طلائع الجيش الفيوم إنستجرام باسم مرسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة