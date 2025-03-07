باسم مرسي ينشر صورة جديدة مع زوجته من رحلة الفيوم

كتب - نهى خورشيد

نشر باسم مرسي نجم الزمالك وطلائع الجيش الأسبق، صورة جديدة رفقة زوجته نوران أبو إسماعيل من رحلتهم إلى الفيوم.

وشارك مرسي متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مع زوجته بتعليق:"العثور على السلام في قلب الصحراء، حيث يحدث السحر".

وكان نادي طلائع الجيش قرر فسخ التعاقد مع باسم مرسي وعدم استمراره في صفوفه خلال الموسم الحالي، ليبقى اللاعب بدون نادي حتى الآن.

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الكروي بنادي طلائع الجيش لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.