ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة النجوم لأفشة.. صلاح في الجيم.. رضا سليم ويحيى عطية الله

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده داخل صالة الجيم.

وهنأ عمرو السولية لاعب النادي الأهلي زميله بالفريق محمد مجدي أفشة، بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما معا.

كما هنأ حسين الشحات أفشة بعيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمع بينهما، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

وقام رضا سليم لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له رفقة زميله بالفريق يحيى عطية الله، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على نشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال احتفاله بلقب دوري الأبطال خلال تواجده مع ريال مدريد.