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"القاضية ووالدته".. 7 صور من احتفال محمد مجدى أفشة بعيد ميلاده

01:16 ص الجمعة 07 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

احتفل نجم منتخب مصر والنادي الأهلي محمد مجدى أفشة، أمس الخميس 6 مارس الجاري، بعيد ميلاده الـ 29، رفقة والدته وأشقائه.

ونشر أفشة عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور له رفقة والدته وأشقائه، وكتب: "أحلى عيد ميلاد، أمي وأخواتي".

كما نشر أفشة أيضًا، خلال احتفاله بعيد ميلاد بنشر عدد من الصور، وهو يحمل تورتة عليها شعار الأهلي، كتب عليها "القاضية ممكن"، في إِشارة إلى هدف أفشة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020.

أرقام محمد مجدى أفشة مع الأهلي هذا الموسم

وخاض محمد مجدى أفشة خلال الموسم الحالي، رفقة النادي الأهلي 23 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

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النادي الأهلي محمد مجدى أفشة إنستجرام محمد مجدى أفشة
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